«Овьедо» и мадридский «Атлетико» сыграют в 26-м туре Ла Лиги. Матч состоится 28 февраля в 23:00 мск.

Бьющийся за спасение «Овьедо» безуспешно пытается покинуть зону вылета. Команда по-прежнему последняя в таблице и при любом раскладе сегодня останется на 20-й позиции. Тем не менее в последних турах хозяева показали пару хороших результатов, сыграв вничью 3:3 с «Реал Сосьедадом» и победив «Жирону» 1:0.

«Атлетико» на неделе разгромил «Брюгге» 4:1 и получил путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. В прошлом туре Ла Лиги «матрасники» выиграли 4:2 у «Эспаньола», что позволило им закрепиться в зоне ЛЧ. Сможет ли команда Диего Симеоне развить успех и продолжить победную серию?

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.99.

Котировки букмекеров: 4.85 на «Овьедо», 3.54 на ничью, 1.82 на «Атлетико».

Искусственный интеллект ожидает победу «Атлетико» со счетом 2:0.

