В субботу, 28 февраля, «Овьедо» примет «Атлетико» в рамках 26-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

07' В высоком темпе начинается игра, команды при первой возможности стремятся в атаку.

05' Угловой «Атлетико», Адемола Лукман оказался в хорошей позиции для удара, но по мячу не попал.

04' Подача в штрафную «Атлетико», но скидка нападающего «Овьедо» Федерико Виньяса в руки вратарю гостей Яну Облаку прилетела.

02' Активное начало «Овьедо», включились хозяева в прессинг после потери мяча.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Атлетико».

До матча

22:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

Статистика матча 1 Удары мимо 0 34 Владение мячом 66 0 Фолы 1

22:50 Матч пройдет на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо, вмещающем 30 500 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Сесар Сото Градо.

Стартовые составы команд

«Овьедо»: Эскандель, Видаль, Карму, Лопес, Кальво, Сиво, Рейна, Фонсека, Хассан, Шаир, Виньяс.

«Атлетико»: Облак, Молина, Хименес, Ле Норман, Диас, Мендоса, Альмада, Кардозо, Лукман, Сёрлот, Баэна.

«Овьедо»

«Овьедо» прочно стоит на вылет из Примеры. В турнирной таблице Ла лиги клуб идет на последней, 20-й, строчке, набрав 17 очков. В прошлом матче «Овьедо» выдал результативную ничью в поединке против «Реал Сосьедада». Команды завершили встречу со счетом 3:3. Ранее клуб проиграл с минимальным счетом «Атлетику» из Бильбао (1:2) и одержал третью победу в сезоне, обыграв «Жирону» со счетом 1:0.

Отметим, что «Овьедо» смог одержать одну победу в последних 18 матчах. При этом клуб в шести из семи крайних встречах пропускает от соперников. Тучи сгущаются над «Овьедо». В списке травмированных Ови Эджария.

«Атлетико»

Мадридский клуб идет на четвертом месте в Ла Лиге, имея в активе 48 очков при 14 победах, шести матчах вничью и пяти поражениях. Общая разница мячей — 42:23. В последнем матче «Атлетико» разгромил «Брюгге» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов со счетом 4:1. В первом поединке команды сыграли вничью со счетом 3:3. Ранее мадридский клуб обыграл «Эспаньол» со счетом 4:2 и неожиданно был разгромлен «Райо Вальекано» со счетом 0:3.

«Атлетико» у многих болельщиков ассоциируется как третья по силе команда Ла Лиги. Пока отставание клуба от этой позиции на три балла. Коллектив Диего Симеоне отлично показывает себя в атаке: 15 голов в последних пяти матчах. В лазарете Нико Гонсалес и Пабло Барриос.

Личные встречи

В последнем очном поединке команд «Атлетико» переиграл «Овьедо» со счетом 2:0. За всю историю команды сыграли между собой 89 матчей. В 42 играх победил «Атлетико», в 27 «Овьедо», оставшиеся 20 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.99