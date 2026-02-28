«Манчестер Сити» минимально обыграл «Лидс» в матче 28-го тура АПЛ со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Антуан Семеньо на 45+2-й минуте.
Результат матча
0:1 Энтойн Семеньо 45+2'
Лидс: Карл Дарлоу, Джейден Богл (Даниэль Джеймс 76'), Джеймс Джастин (Яка Бийол 87'), Джо Родон (Жоэль Пироэ 87'), Паскаль Стрёйк, Габриэль Гудмундссон, Антон Стах, Этан Ампаду, Илия Груев (Вильфред Ньонто 75'), Бренден Ааронсон (Лукас Нмеча 65'), Доминик Калверт-Льюин
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Райан Айт Нури, Марк Гехи, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Омар Мармуш (Савиньо 68'), Энтойн Семеньо, Райан Шерки (Натан Аке 88'), Nico O'Reilly (Тейьяни Рейндерс 70'), Матеус Нунес
Жёлтые карточки: Джанлуиджи Доннарумма 85' (Манчестер Сити), Райан Айт Нури 90+3' (Манчестер Сити), Савиньо 90+3' (Манчестер Сити)
«Манчестер Сити» с 59 очками занимает второе место в АПЛ, «Лидс» с 31 баллом остался на 15-й строчке.