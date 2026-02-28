Матч 24-го тура Лиги 1 между «Гавром» и ПСЖ состоится 28 февраля на стадионе «Океан». Старт поединка в 23:05 мск.

После серии побед в Лиге 1 ПСЖ вышел в лидеры турнира. Однако преимущество над «Лансом» шаткое, поэтому «парижанам» нужно продолжать набирать очки.

Сегодня ПСЖ будет играть с «Гавром», с которым у него практически не должно возникнуть особых проблем. Гости исправно побеждают хозяев в очных дуэлях. Стоит ли ждать уверенной победы ПСЖ? В прошлый раз столичный коллектив выиграл 3:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.

Букмекеры оценивают шансы команд котировками 10.2 и 1.27, на ничью можно поставить с коэффициентом 6.53.

Прогноз ИИ: «Гавр» сумеет удержать нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Гавр» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Хотите добавить остроты просмотру? Загляните в наш рейтинг букмекеров — даже символическая ставка превращает обычный матч в настоящий триллер.

Но помните: ставки — это про эмоции, а не про доход. Играйте в удовольствие и в рамках своего бюджета.