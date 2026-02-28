В 27‑м туре итальянской Серии А «Комо» на своём поле не испытал проблем в игре с «Лечче» — 3:1.

Хесус Родригес globallookpress.com

Гости первыми открыли счёт после точного удара Лассана Кулибали на 13‑й минуте. После этого забивали только футболисты «Комо».

На 18‑й минуте счёт сравнял Анастасиос Дувикас; через 17 минут «Комо» вывел вперёд Х есус Родригес, а третий мяч на исходе тайма забил Марк‑Оливер Кемпф.

После перерыва игра успокоилась, и зрители не увидели забитых мячей.

Результат матча Комо Комо 3:1 Лечче Лечче 0:1 Лассана Кулибали 13' 1:1 Анастасиос Дувикас 18' 2:1 Хесус Родригес Карабальо 36' 3:1 Марк Кемпф 44' Комо: Жан Бутез, Хакобо Рамон, Марк Кемпф ( Диего Карлос 46' ), Альберто Морено, Мергим Войвода ( Нико Пас 65' ), Максимо Перроне ( Серхи Роберто 64' ), Максанс Какере, Игнасе ван дер Бремпт, Лукаш Да Кунья, Хесус Родригес Карабальо ( Ассане Диао 84' ), Анастасиос Дувикас ( Альваро Мората 77' ) Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Данило Филипе Мело Вейга, Корри Ндаба ( Сантьяго Пьеротти 46' ), Тьягу Габриел ( Габи Жан 84' ), Джамиль Зиберт, Лассана Кулибали, Юльбер Рамадани, Омри Гандельман ( Никола Штулич 59' ), Ламек Банда ( Риккардо Соттиль 73' ), Валид Шеддира ( Умар Нгом 59' ) Жёлтая карточка: Ламек Банда 70' (Лечче)

Статистика матча 7 Удары в створ 2 3 Удары мимо 1 69 Владение мячом 31 4 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 15 Фолы 11

«Комо» теперь занимает пятое место в таблице Серии А с 48 очками. «Лечче» (24 очка) — в зоне вылета.