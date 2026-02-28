В 27‑м туре итальянской Серии А «Комо» на своём поле не испытал проблем в игре с «Лечче» — 3:1.
Гости первыми открыли счёт после точного удара Лассана Кулибали на 13‑й минуте. После этого забивали только футболисты «Комо».
На 18‑й минуте счёт сравнял Анастасиос Дувикас; через 17 минут «Комо» вывел вперёд Х есус Родригес, а третий мяч на исходе тайма забил Марк‑Оливер Кемпф.
После перерыва игра успокоилась, и зрители не увидели забитых мячей.
Результат матча
КомоКомо3:1ЛеччеЛечче
0:1 Лассана Кулибали 13' 1:1 Анастасиос Дувикас 18' 2:1 Хесус Родригес Карабальо 36' 3:1 Марк Кемпф 44'
Комо: Жан Бутез, Хакобо Рамон, Марк Кемпф (Диего Карлос 46'), Альберто Морено, Мергим Войвода (Нико Пас 65'), Максимо Перроне (Серхи Роберто 64'), Максанс Какере, Игнасе ван дер Бремпт, Лукаш Да Кунья, Хесус Родригес Карабальо (Ассане Диао 84'), Анастасиос Дувикас (Альваро Мората 77')
Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Данило Филипе Мело Вейга, Корри Ндаба (Сантьяго Пьеротти 46'), Тьягу Габриел (Габи Жан 84'), Джамиль Зиберт, Лассана Кулибали, Юльбер Рамадани, Омри Гандельман (Никола Штулич 59'), Ламек Банда (Риккардо Соттиль 73'), Валид Шеддира (Умар Нгом 59')
Жёлтая карточка: Ламек Банда 70' (Лечче)
«Комо» теперь занимает пятое место в таблице Серии А с 48 очками. «Лечче» (24 очка) — в зоне вылета.