«Интер» примет «Дженоа» в 27-м туре в Серии А. Матч состоится 28 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

После неудачи в Лиге чемпионов, «Интер» может полностью сосредоточиться на Серии А, где у миланцев есть все шансы стать чемпионом. Уже сейчас «нерадзурри» опережают ближайшего оппонента на 10 очков.

Перед поединком «Интер» имеет 7 побед подряд в турнире. Коллектив Кристиана Киву выиграл 21 матч, забив 62 гола. «Дженоа», которая почти не побеждает на выезде, имеет не очень большие шансы на успех. В прошлый раз «Интер» победил 2:1. Есть ли у «гриффонов» шансы при таком раскладе?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Коэффициенты букмекеров: 1.34 на победу «Интера», 5.20 на ничью, 9.88 на победу «Дженоа».

ИИ сделал свой прогноз и предсказал ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.

