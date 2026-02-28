В апреле должна пройти встреча между «Галатасараем» и агентами Мауро Икарди, на которой определится дальнейшая карьера футболиста, сообщил в соцсетях инсайдер Николо Скира в соцсетях.

Мауро Икарди globallookpress.com

Некоторые команды уже рассматривают возможность подписать Икарди как свободного агента с июля. Но окончательные решения пока неизвестны.

Соглашение с Икарди истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 млн евро.

В нынешнем сезоне Икарди провел 35 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал две голевые передачи.