Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче с «Лидсом» (1:0).

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Мы сделали тысячу миллионов передач, контролировали переходы из обороны в атаку, а в последние 20 минут создали чуть больше моментов. Важнейшая победа — она позволяет нам оставаться в гонке.

Сейчас все команды играют так, но Бернарду и Родри провели отличный матч. Ребята снова проделали невероятную работу — без этого никак.

Холанн? Надеюсь, он скоро вернется. Когда? Не знаю», — цитирует Гвардиолу ВВС.

«Манчестер Сити» с 59 очками занимает второе место в АПЛ, «Лидс» с 31 баллом остался на 15-й строчке.