Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об уходе хавбека Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Думаю, "Локомотиву" стоило сохранить Баринова.  Обе стороны пострадали.  Все проиграли.  Если Диме удастся минимизировать потери от перехода в ЦСКА, то замечательно.  Если "Локомотив" сумеет найти замену по комбинации футбола и раздевалки, тоже будет здорово.

Есть риск, что оба клуба могут не выиграть.  Был бы продлен Баринов, если бы руководителем был я?  Я старался договариваться.  Постарался бы.  Баринова я давно знаю: он изменился, повзрослел», — сказал Геркус «СЭ».

Баринов является воспитанником «Локомотива».  После 18 туров клуб идет третьим в таблице, набрав 37 очков.