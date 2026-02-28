Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об уходе хавбека Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Думаю, "Локомотиву" стоило сохранить Баринова. Обе стороны пострадали. Все проиграли. Если Диме удастся минимизировать потери от перехода в ЦСКА, то замечательно. Если "Локомотив" сумеет найти замену по комбинации футбола и раздевалки, тоже будет здорово.

Есть риск, что оба клуба могут не выиграть. Был бы продлен Баринов, если бы руководителем был я? Я старался договариваться. Постарался бы. Баринова я давно знаю: он изменился, повзрослел», — сказал Геркус «СЭ».

Баринов является воспитанником «Локомотива». После 18 туров клуб идет третьим в таблице, набрав 37 очков.