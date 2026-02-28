Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мыслями о поражении донской команды от «Краснодара» (1:2) в матче 19-го тура РПЛ.

Илья Вахания globallookpress.com

«Нельзя сказать, что "Краснодар" имел кучу моментов и что он разрывал соперника, даже несмотря на удаление у "Ростова". Я бы отметил, что в первом после возобновления сезона матче всем всегда приходится тяжело. Не было практики в официальных встречах, а товарищеские — это совсем другое.

Есть серьезные вопросы по судейству. Что касается первого удаления, то там вторая желтая карточка — никак не оспоришь. Удаление Вахании: мяч летит, возможно, в пустые ворота. Не знаю… Меня больше удивил пенальти в ворота "Краснодара", да и 11‑метровый в ворота "Ростова". Там какого‑то очевидного нарушения не было», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

«Ростов» закончил матч вдевятером после удалений Дмитрия Чистякова и Ильи Вахании.

Донской клуб с 21 баллом остался на 11-й строчке в РПЛ.