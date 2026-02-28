Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался по итогам матча РПЛ против «Балтики» (1:0).

«Эмоции от первого матча на "Газпром Арене" улеглись и что хочу написать… Провели интересную игру: борьба на каждом участке, много верховых дуэлей, была интрига, но самое главное — это три очка! На другой результат мы и не рассчитывали. Спасибо каждому, кто пришёл на стадион и создал сегодня такую шикарную атмосферу! Мы все скучали по большим матчам и этим эмоциям. Думаю, что это было видно по заряженности каждого из нас. Считаю, что получился хороший дебют (победа и игра "на ноль"), но нам есть ещё над чем работать. Поздравляю весь Питер с победой! Это только начало», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Зенит» продолжает занимать второе место в РПЛ, отставая на одно очко от «Краснодара».