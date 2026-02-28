Завершились два матча 24‑го тура немецкой Бундеслиги.

Йован Милошевич globallookpress.com

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха в компенсированное время вырвала победу у «Униона» со счётом 1:0.

Автором единственного гола на 90 + 4‑й минуте с пенальти стал защитник Кевин Дикс.

«Унион» (28 очков) пока на 10‑й строчке в таблице Бундеслиги, а «Боруссия» М с 25 очками занимает 12‑ю строчку.

Результат матча Вердер Бремен 2:0 Хайденхайм Хайденхайм-на-Бренце 1:0 Йован Милошевич 57' Вердер: Мио Бакхаус, Юкинари Сугавара, Никлас Штарк, Марко Фридль, Оливье Деман, Марко Грюлль ( Джастин Нджинма 80' ), Кэмерон Пуэртас, Сенне Линен, Йенс Стаге, Романо Шмид ( Леонардо Биттенкорт 89' ), Йован Милошевич ( Кеке Топп 69' ) Хайденхайм: Франк Феллер, Омар Траоре ( Штефан Шиммер 46' ), Патрик Майнка, Арийон Ибрахимович, Юлиан Нийус ( Леонидас Стергиу 46' ), Никлас Дорш, Ян Шёппнер ( Марвин Пирингер 65' ), Бенедикт Гимбер ( Матиас Хонсак 74' ), Кристиан Конте, Эрен Динкчи ( Адриан Бек 65' ), Hennes Behrens Жёлтая карточка: Оливье Деман 72' (Вердер)

Статистика матча 5 Удары в створ 0 7 Удары мимо 9 50 Владение мячом 50 3 Угловые удары 2 2 Офсайды 0 14 Фолы 9

В параллельной игре «Вердер» переиграл «Хайденхайм» — 2:0.

На 57‑й минуте счёт открыл молодой сербский нападающий Йован Милошевич с передачи Романо Шмида.

Уже на исходе компенсированного времени в свои ворота мяч срезал Хеннес Беренс.

Результат матча Вердер Бремен 2:0 Хайденхайм Хайденхайм-на-Бренце 1:0 Йован Милошевич 57' Вердер: Мио Бакхаус, Юкинари Сугавара, Никлас Штарк, Марко Фридль, Оливье Деман, Марко Грюлль ( Джастин Нджинма 80' ), Кэмерон Пуэртас, Сенне Линен, Йенс Стаге, Романо Шмид ( Леонардо Биттенкорт 89' ), Йован Милошевич ( Кеке Топп 69' ) Хайденхайм: Франк Феллер, Омар Траоре ( Штефан Шиммер 46' ), Патрик Майнка, Арийон Ибрахимович, Юлиан Нийус ( Леонидас Стергиу 46' ), Никлас Дорш, Ян Шёппнер ( Марвин Пирингер 65' ), Бенедикт Гимбер ( Матиас Хонсак 74' ), Кристиан Конте, Эрен Динкчи ( Адриан Бек 65' ), Hennes Behrens Жёлтая карточка: Оливье Деман 72' (Вердер)

Статистика матча 5 Удары в створ 0 7 Удары мимо 9 50 Владение мячом 50 3 Угловые удары 2 2 Офсайды 0 14 Фолы 9

После 23 матчей у «Хайденхайма» 14 очков — он замыкает таблицу Бундеслиги. «Вердер» имеет теперь на 8 очков больше и идёт 16‑м.