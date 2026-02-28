Завершились два матча 24‑го тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха в компенсированное время вырвала победу у «Униона» со счётом 1:0.
Автором единственного гола на 90 + 4‑й минуте с пенальти стал защитник Кевин Дикс.
«Унион» (28 очков) пока на 10‑й строчке в таблице Бундеслиги, а «Боруссия» М с 25 очками занимает 12‑ю строчку.
В параллельной игре «Вердер» переиграл «Хайденхайм» — 2:0.
На 57‑й минуте счёт открыл молодой сербский нападающий Йован Милошевич с передачи Романо Шмида.
Уже на исходе компенсированного времени в свои ворота мяч срезал Хеннес Беренс.
Результат матча
ВердерБремен2:0ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце
1:0 Йован Милошевич 57'
Вердер: Мио Бакхаус, Юкинари Сугавара, Никлас Штарк, Марко Фридль, Оливье Деман, Марко Грюлль (Джастин Нджинма 80'), Кэмерон Пуэртас, Сенне Линен, Йенс Стаге, Романо Шмид (Леонардо Биттенкорт 89'), Йован Милошевич (Кеке Топп 69')
Хайденхайм: Франк Феллер, Омар Траоре (Штефан Шиммер 46'), Патрик Майнка, Арийон Ибрахимович, Юлиан Нийус (Леонидас Стергиу 46'), Никлас Дорш, Ян Шёппнер (Марвин Пирингер 65'), Бенедикт Гимбер (Матиас Хонсак 74'), Кристиан Конте, Эрен Динкчи (Адриан Бек 65'), Hennes Behrens
Жёлтая карточка: Оливье Деман 72' (Вердер)
После 23 матчей у «Хайденхайма» 14 очков — он замыкает таблицу Бундеслиги. «Вердер» имеет теперь на 8 очков больше и идёт 16‑м.