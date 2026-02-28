«Бавария» в гостях обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 28-го тура Бундеслиги — 3:2.
Кевин Шлоттербек вывел дортмундцев вперед на 26-й минуте.
Во втором тайме Гарри Кейн оформил дубль, сначала сравняв счет на 54-й минуте, а 16 минут спустя реализовал пенальти.
Даниэль Свенссон восстановил паритет на 83-й минуте, но четыре минуты спустя Йозуа Киммих вновь вывел вперед гостей.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд2:3БаварияМюнхен
1:0 Нико Шлоттербек 26' 1:1 Гарри Кейн 54' 1:2 Гарри Кейн 70' пен. 2:2 Даниэль Свенссон 83' 2:3 Йозуа Киммих 87'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Ян Коуту, Даниэль Свенссон, Эмре Джан (Рами Бенсебаини 45'), Феликс Нмеча (Джоб Беллингем 75'), Карим Адейеми (Samuele Inacio 75'), Марсель Забитцер, Максимилиан Байер (Юлиан Брандт 75'), Фабиу Силва (Серу Гирасси 67')
Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих (Леон Горецка 90'), Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич, Луис Диас, Майкл Олисе (Ким Мин Джэ 90'), Александар Павлович, Конрад Лаймер (Том Бишоф 90'), Гарри Кейн, Серж Гнабри (Джамал Мусиала 62')
Жёлтая карточка: Нико Шлоттербек 20' (Боруссия Д)
«Бавария» набрала 63 очка и занимает первое место в Бундеслиге. Дортмундцы с 52 баллами остались на второй строчке в турнирной таблице.