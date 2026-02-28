«Бавария» набрала 63 очка и занимает первое место в Бундеслиге. Дортмундцы с 52 баллами остались на второй строчке в турнирной таблице.

Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих ( Леон Горецка 90' ), Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич, Луис Диас, Майкл Олисе ( Ким Мин Джэ 90' ), Александар Павлович, Конрад Лаймер ( Том Бишоф 90' ), Гарри Кейн, Серж Гнабри ( Джамал Мусиала 62' )

Даниэль Свенссон восстановил паритет на 83-й минуте, но четыре минуты спустя Йозуа Киммих вновь вывел вперед гостей.

Во втором тайме Гарри Кейн оформил дубль, сначала сравняв счет на 54-й минуте, а 16 минут спустя реализовал пенальти.

«Бавария» в гостях обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 28-го тура Бундеслиги — 3:2.

