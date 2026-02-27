27 февраля стартует 24-й тур Лиги 1. В первом матче сыграют «Страсбур» и «Ланс». Команды встретятся на «Стад де ла Мено» и начнут в 22:45 мск.

У «Страсбура» 34 очка, которые клуб набрал в прошлом туре, выиграв у 3:1 у «Лиона». Дома команда выступает неплохо. У нее 7 побед в 11 матчах, поэтому большую часть очков она набрала именно в домашних стенах. Теоретически «Страсбур» в этом туре может занять 5-е место, если сравняется с «Ренном» и «Лиллем».

«Ланс» перед поединком имеет 52 очка. Клуб уступает ПСЖ 2 очка в борьбе за лидерство и пока что находится на второй позиции. Первое место гости уступили «парижанам» в прошлом туре, когда проиграли «Монако» 2:3. Тем не менее «Ланс» побеждает куда чаще. Даже на выезде команда имеет неплохие результаты — 7 побед в 11 поединках.

