Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем противостоянии с «Галатасараем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

«Учитывая возможности жеребьёвки, мы получили именно то, чего ожидали, — сложный жребий, соперник, с которым мы уже встречались в этом сезоне.

Но главное чувство — волнение, потому что именно ради этого мы так усердно работали. Мы хотели быть здесь, и теперь хотим извлечь максимум пользы из этого опыта.

Перед возобновлением Лиги чемпионов у нас, конечно, важные матчи в других соревнованиях, поэтому, надеюсь, когда дело дойдёт до противостояния, мы будем готовы настолько, насколько это возможно», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Сегодня, 27-го февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала турнира. Результаты можно посмотреть по этой ссылке.

Первый матч между «Галатасараем» и «Ливерпулем» состоится 10-го марта в 20:45 мск.