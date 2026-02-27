Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0).

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Очень важная и трудная игра, с минимумом явных голевых моментов. Подходы были, но завершающей передачи качественной в последней трети нам не хватало, чтобы создавать больше. Первый матч (после перерыва) всегда сложный вне зависимости от того, сколько и как готовишься. Обычно команды вкатываются в сезон довольно хорошо готовыми физически, вскрывать оборону команды, которая количеством и качеством умеет обороняться, достаточно сложно. Главное, что победили, сделали шажочек вперёд, будем готовиться к следующему матчу.

Игра новичков? Думаю, не до конца влились в ритм нашего чемпионата, но видно, что качественные игроки, нужно время. Ни один игрок за две недели‑месяц полноценно не вольётся качественно в игру команды не будет готов оптимально. Через игровую практику, матчи будут набирать ребята», — сказал Семак «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе. В следующем поединке «сине-бело-голубые» вновь сыграют против «Балтики» 3-го марта в рамках Кубка России.