Мадридский «Реал» намерен укрепить среднюю линию Родри из «Манчестер Сити».

Обладатель «Золотого мяча-2024» давно интересует королевский клуб после того, как полузащитник восстановился после тяжелой травмы колена и стал стабильно играть в составе «горожан».

Родри привлекает «Реал» лидерскими качествами и мастерством, в клубе считают, что в его лице команда получил вожака в раздевалке. Сейчас 29-летний испанец оценивается на портале Transfermarkt в 50 млн евро.

В этом сезоне Родри сыграл 15 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.