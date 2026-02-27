В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» на выезде переиграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:1.
В составе победителей дублем отметился Керем Актюркоглу, забивший на 22-й и 48-й минутах. За хозяев отличился Каллум Хадсон-Одои.
Результат матча
Ноттингем ФорестНоттингем1:2ФенербахчеСтамбул
0:1 Керем Актюркоглу 22' 0:2 Керем Актюркоглу 48' пен. 1:2 Каллум Хадсон-Одои 68'
Ноттингем Форест: Штефан Ортега, Неко Уильямс, Морато, Мурилло (Ола Эйна 46'), Райан Йейтс (Ибраим Сангаре 46'), Эллиот Андерсон, Джеймс Макати (Каллум Хадсон-Одои 46'), Николас Домингес (Морган Гиббз-Уайт 84'), Омари Хатчинсон, Лоренцо Лукка (Игор Жезус 46'), Жаир Кунья
Фенербахче: Арчи Браун (Alaettin Ekici 76'), Йигит Эфе Демир, Мерт Мюльдюр, Керем Актюркоглу, Н’Голо Канте, Исмаиль Юксек, Маттео Гюэндузи, Шериф Сидики (Левент Мерджан 76'), Нене Доргелес (Нелсон Семеду 46'), Огуз Айдын (Марко Асенсио 63'), Tarik Cetin
Жёлтая карточка: Лоренцо Лукка 40' (Ноттингем Форест)
В первой игре «Ноттингем Форест» победил со счетом 3:0, поэтому выиграл по сумме двух встреч с результатом 4:2 и пробился в 1/8 финала Лиги Европы.