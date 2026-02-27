В первой игре «Ноттингем Форест» победил со счетом 3:0, поэтому выиграл по сумме двух встреч с результатом 4:2 и пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

В составе победителей дублем отметился Керем Актюркоглу , забивший на 22-й и 48-й минутах. За хозяев отличился Каллум Хадсон-Одои .

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» на выезде переиграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:1.

