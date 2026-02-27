Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о физической форме своей команды в нынешнем сезоне.

Луис Энрике — главный тренер ПСЖ globallookpress.com

«Невозможно, чтобы все игроки были готовы в этом сезоне. Это невозможно.

Мы расплачиваемся за то, что было в прошлом сезоне. Игроки — не машины. Прошлый сезон заложил основу для этого.

Мы ни разу не играли с десятью футболистами, которые были задействованы в финале Лиги чемпионов», — заявил Энрике L’Équipe.

Напомним, что ПСЖ пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет против лондонского «Челси».

В чемпионате Франции парижане занимают 1-е место в таблице с 52 очками в активе после 23-х туров.