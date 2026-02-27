Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» сыграют против «Ньюкасла» на этой стадии турнира.

Деку — спортивный директор «Барселоны» globallookpress.com

«На этом уровне сложно говорить об удаче. Это сложная жеребьевка для нас.

Мы не выбираем себе соперников, как уже говорили, и никто не делает никаких прогнозов. Мы уважаем жребий. Мы могли бы получить в соперники две другие команды, это было бы трудно.»Ньюкасл« — сложный соперник с непростым стадионом.

Против ПСЖ мы также провели очень хороший матч, исход которого решился в мелочах. Ответный матч в Барселоне — это преимущество, но стадион "Ньюкасла" очень сложный.

Мы могли бы сыграть против "Атлетико" в четвертьфинале, но у нас еще есть Кубок Испании и матч Ла Лиги против них. Не знаю, было ли когда-либо столько встреч», — сказал Деку Diario Sport.