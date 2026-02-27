Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.  «Сине-гранатовые» сыграют против «Ньюкасла» на этой стадии турнира.

Деку — спортивный директор «Барселоны»
Деку — спортивный директор «Барселоны» globallookpress.com

«На этом уровне сложно говорить об удаче.  Это сложная жеребьевка для нас.

Мы не выбираем себе соперников, как уже говорили, и никто не делает никаких прогнозов.  Мы уважаем жребий.  Мы могли бы получить в соперники две другие команды, это было бы трудно.»Ньюкасл« — сложный соперник с непростым стадионом.

Против ПСЖ мы также провели очень хороший матч, исход которого решился в мелочах.  Ответный матч в Барселоне — это преимущество, но стадион "Ньюкасла" очень сложный.

Мы могли бы сыграть против "Атлетико" в четвертьфинале, но у нас еще есть Кубок Испании и матч Ла Лиги против них.  Не знаю, было ли когда-либо столько встреч», — сказал Деку Diario Sport.