Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, чего он ждет от второй части сезона.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Для меня важнее места сохранить то качество игры, которое было в осенней части сезона, в комплексе со стремлением никому не уступить, даже априори более сильному оппоненту. Если мы станем шестыми-седьмыми — я расстроюсь, но это не будет крахом. Где-то ты перебираешь очки — где-то недобираешь. Понятно, что условно третье место станет успехом для всех. Но для меня имеет значение и то, как оно будет достигнуто

Мне бы очень не хотелось терять ту самобытность, которая у нас сейчас есть. Думаю, переодень сегодня "Балтику" в другую форму, любой болельщик её всё равно узнает. Вот это имеет значение для меня, я не шучу. А место для меня есть только одно — первое», — сказал Талалаев «Чемпионату».

После 18 матчей «Балтика» идет на пятом месте, набрав 35 очков.