Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о перспективах новичка команды Хуана Боселли.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Боселли может закрыть три позиции. Это правый нападающий, номер десять и центральный нападающий. Наверное, мы больше рассматриваем его сейчас на фланге атаки, но понимаем, что возможен выход на любую из этих трех позиций», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, что Боселли перебрался в «Краснодар» из «Пари НН» во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне 26‑летний Боселли принял участие в 20 матчах во всех турнирах и забил 10 мячей.