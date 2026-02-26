Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер сыграл свой сотый матч за клуб в ответной игре раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики», завершившейся победой «сливочных» со счетом 2:1.

Арда Гюлер globallookpress.com

Это достижение принесло его бывшему клубу «Фенербахче» бонус в размере 2 миллионов евро, как сообщает AS. По условиям контракта, «Реал» должен выплатить «Фенербахче» определенную сумму за достижение Гюлером отметки в 100 матчей. Если турецкий футболист сыграет еще 25 матчей за «Реал», сумма бонуса увеличится на 2 миллиона.

Гюлер перешёл в «Реал» из «Фенербахче» летом 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав 12 результативных передач.