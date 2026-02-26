Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил шансы московской команды в борьбе за чемпионство в РПЛ.

Фабио Челестини (главный тренер ЦСКА) globallookpress.com

«По игре, которую ЦСКА показывал на сборах, они претенденты на чемпионство. Отрыв маленький. С другой стороны, надо говорить о первых двух турах. У "Краснодара" будет очень легкие четыре тура, и они возьмут свои 12 очков. Другим претендентам нужно не отпустить "Краснодар" вперед. Откровенно говоря, "Балтика" всего лишь на одно очко отстает от ЦСКА. Первая пятерка разыграет чемпионство.

Футбол — такая история, что произойдет форс‑мажор у одной из команд и получится все по‑другому. ЦСКА будет бороться за первое место в текущем сезоне, а "Локомотив" и "Балтика" за тройку», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

ЦСКА занимает четвертое место в таблице, набрав 36 очков за 18 туров.