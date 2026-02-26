Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил шансы своей команды в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико».

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Преодолеть отставание в четыре мяча и выйти во второй подряд финал Кубка Испании — это сложно, но возможно.  Мы должны верить, это самое главное.  Мы способны отыграться и выкладываться на полную 90 минут и более.  Необходимо бороться за команду, за клуб, за болельщиков, и, конечно же, иметь поддержку болельщиков на своей стороне.

Выход в финал Кубка был бы почти мечтой.  Вот почему "Камп Ноу" так важен.  Мы должны попытаться отыграться.  Играя дома, все возможно.  Когда есть связь между командой и болельщиками, это фантастика.  Нам это понадобится 3 марта.  Поэтому они должны прийти и насладиться игрой.  Всё возможно, если мы будем вместе», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

В первом матче «Барселона» разгромно проиграла «Атлетико» на их поле со счетом 0:4.