«Фиорентина» на своем поле проиграл «Ягеллонии» в ответной встрече 1/16 финала Лиги конференций — 2:4.
Хет-трик Бартоша Мазурека (23', 45+3', 49') помог действующим чемпионам Польши перевести встречу в дополнительное время.
В овертайме голы Николо Фаджоли (107') и Мойзе Кена (114') помогли сократить отставание до минимума, но гол Хесуса Имаза (118') вновь подарил надежду команде на Белостока.
«Ягеллония» завершала матч вдесятером после удаление Бернанрду Витала на 120-й минуте.
Результат матча
ФиорентинаФлоренция1:3ЯгеллонияБелосток
0:1 Bartosz Mazurek 23' 0:2 Bartosz Mazurek 45+3' 0:3 Bartosz Mazurek 49' 1:3 Николо Фаджоли 107'
Фиорентина: Лука Леццерини (Давид де Хеа 46'), Никколо Фортини (Джек Харрисон 46'), Пьетро Комуццо, Марин Понграчич, Робин Гозенс, Роландо Мандрагора (Манор Соломон 62'), Шер Ндур, Якопо Фаццини (Николо Фаджоли 62'), Джованни Фаббиан, Роберто Пикколи (Мойзе Кин 89'), Dodo
Ягеллония: Славомир Абрамович, Бернарду Витал, Анди Пельмар, Норберт Войтушек (Самед Баждар 66'), Камиль Юзвяк (Давид Драхаль 36'), Тарас Романчук, Бартломей Вдовик, Афимико Пулулу, Хесус Имас, Алехандро Посо, Bartosz Mazurek (Димитрис Раллис 106')
Жёлтые карточки: Пьетро Комуццо 7', Марин Понграчич 78' — Камиль Юзвяк 17', Самед Баждар 75', Алехандро Посо 94', Тарас Романчук 105+1'
«Фиорентина» выиграл противостояние у «Ягеллонии» с общим счетом 5:4 и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.