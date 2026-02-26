«Фиорентина» выиграл противостояние у «Ягеллонии» с общим счетом 5:4 и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.

«Ягеллония» завершала матч вдесятером после удаление Бернанрду Витала на 120-й минуте.

В овертайме голы Николо Фаджоли (107') и Мойзе Кена (114') помогли сократить отставание до минимума, но гол Хесуса Имаза (118') вновь подарил надежду команде на Белостока.

Хет-трик Бартоша Мазурека (23', 45+3', 49') помог действующим чемпионам Польши перевести встречу в дополнительное время.

«Фиорентина» на своем поле проиграл «Ягеллонии» в ответной встрече 1/16 финала Лиги конференций — 2:4.

