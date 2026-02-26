«Кристал Пэлас» примет «Зриньски» в матче 1/16 финала Лиги конференций. Встреча состоится 26 февраля в 23:00 мск в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк».

Несмотря на статус фаворита пары, «Кристал Пэлас» не смог победить в первом матче. Команды сыграли вничью 1:1. Если для хозяев этот результат считается неудачным, то про гостей такого не скажешь.

Как бы там ни было. В Лондоне будет совсем другой футбол. «Зриньски» проиграл во всех выездных матчах турнира, поэтому шансы команды на успех выглядят небольшими.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

Котировки букмекеров: 1.12 и 18.3 на победу команд в матче, 1.04 и 10.9 на их проход в следующий раунд.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Зриньски» смотрите на LiveCup.Run.

