Результат первого матча в Боснии и Герцеговине оказался сенсационным: «Кристал Пэлас» ехал к «Зриньски» в статусе безоговорочного фаворита и даже смог открыть счёт, но домой увёз лишь ничью — 1:1. Смогут ли боснийцы преподнести ещё один сюрприз в гостях? Ответный матч начнётся в 23:00 МСК. Следить за его ходом можно в нашем онлайне.

33' И снова пауза. Чуже досталось по лицу локтем от Лакруа.

32' Возобновился матч, боснийцы сходили в атаку, но мяч уже потеряли на чужой половине поля.

31' Нужна помощь Савичу, приостановлена игра.

30' Йорген Странд Ларсен неаккуратно сыграл в центре поля и попал по лицу соперника бутсой — за это жёлтая норвежцу.

29' Сарр пытался замкнуть на ближней штанге подачу с левого фланга, но до мяча не добрался. Мяч ушёл за лицевую от рук вратаря, но судья этого не заметил и назначил удар от ворот.

28' Похоже, от безысходности на дальнюю попытку решился Митчелл — мяч, естественно, застрял в толпе игроков гостей.

Статистика матча 75 Владение мячом 25 2 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 2 Фолы 0

26' Канво остановил прорыв Абрамовича по правому флангу, но аут в пользу «Зриньски».

25' Впервые зацепился за мяч «Зриньски» на половине поля «Кристал Пэлас», но ненадолго — быстро накрыли хозяева.

24' С углового закручивал Камада в ворота, мяч приземлился сверху на сетку.

23' Опаснейший момент у Камады! Убрал нескольких защитников в штрафной японец и бил в угол — Савич встал на пути мяча.

22' Проникающий пас у Гессана внутрь штрафной на Камаду не прошёл, переборщил с силой француз.

20' Сарр не смог обработать не самый удобный пас из глубины в штрафной «Зриньски».

19' Протащил по левому флангу мяч Митчелл и пытался прострелить в центр, но не заработал даже углового — очередной удар от ворот будет.

17' Не сбавляют оборотов англичане, продолжают искать подход к воротам боснийцев.

16' В атаке сфолил «Кристал Пэлас» на этом корнере, Гессан нарушил на вратаре гостей Карачиче.

15' Гессан бил головой с близкого расстояния, но попал в голову Баришича, от которой мяч ушёл на угловой — это было близко!

14' Ещё один дальний удар Ларсена легко заблокировал защитник «Зриньски».

13' Не убежал снова Абрамович по правому краю, теперь уже сам потерял мяч.

12' Первая жёлтая в матче досталась Жейди Канво. Игрок хозяев ударил локтем Абрамовича, останавливая рывок по флангу.

10' Вновь вперёд идёт «Кристал Пэлас». «Зриньски» всей командой в глубокой обороне.

09' Ларсену не дали замкнуть прострел Муньоса с правого фланга, однако у самого Муньоса перед этим всё равно нашли офсайд.

08' Камада на левом фланге не принял заброс из глубины. Перед каждым ударом от ворот берёт паузу голкипер «Зриньски» Карачич, давая партнёрам перевести дух.

07' Опасно бил из-за пределов штрафной Ларсен, мяч после рикошета от Дуймовича прошёл рядом со штангой! Первый угловой подадут хозяева.

05' «Зриньски» пока не может со своей половины выбраться. Высоко, агрессивно прессингует «Пэлас».

04' Передача Камады на ход Сарру получилась слишком сильной. Мяч ушёл за лицевую.

03' Наседает «Кристал Пэлас» с первых же минут, долго комбинирует перед штрафной гостей.

02' Ларсен уже успел зайти слева в штрафную «Зриньски», прострел норвежца был прерван.

01' Матч начался!

До матча

22:58 Несколько минут остаётся до начала игры, команды уже выстроились на поле под гимн Лиги конференций.

22:52 11 градусов тепла в Лондоне этим вечером, осадков в ближайшие пару часов не ожидается — и хорошо.

22:46 На этой встрече работает судейская бригада из Португалии, которую возглавляет 40-летний Луиш Годинью.

22:40 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Арена вмещает 25 486 зрителей.

Стартовые составы команд

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Канво, Муньос, Уортон, Камада, Митчелл, Сарр, Гессан, Ларсен.

«Зриньски»: Карачич, Вранькович, Баришич, Дуймович, Мамич, Джурасек, Савич, Абрамович, Иванчич, Микич, Чуже.

«Кристал Пэлас»

Английский клуб перед стартом Лиги конференций считался одним из главных претендентов на трофей, однако общий этап получился скомканным: из-за нескольких обидных осечек «Кристал Пэлас» не вошёл в топ-8, с 10 очками финишировав на 10-м месте и добавив себе в календарь два лишних матча 1/16 финала. Там команде Оливера Гласнера достался один из самых слабых соперников — боснийский «Зриньски»: на бумаге в этой паре всё выглядело максимально очевидно, однако первый матч в Боснии «Пэлас» выиграть не сумел — неделю назад команды сыграли 1:1, так что интрига всё ещё жива.

Неделю назад англичане на правах фаворитов больше владели мячом (72%) и чаще били по воротам (11 против 5), но наиграли всего на 0,7 xG — «Зриньски», к слову, набил почти вдвое больше. К ответной встрече в Лондоне «Кристал Пэлас» подходит всего с 2 победами в 16 последних матчах во всех турнирах — правда, обе были одержаны совсем недавно, в феврале, над «Брайтоном» и «Вулверхэмптоном» в АПЛ (обе по 1:0). В этой игре хозяевам не помогут травмированные Нкетиа, Матета и Лерма.

«Зриньски»

Попадание боснийского клуба в плей-офф можно назвать настоящим чудом: на общем этапе «Зриньски» был буквально в паре минут от того, чтобы финишировать вне топ-24. В последнем туре команда из Мостара принимала «Рапид» и сравняла счёт на 93-й минуте — та ничья позволила «Зриньски» закончить на 23-м месте лишь благодаря большему количеству забитых голов, чем у «Сигмы» и «Университати» (там даже разница голов была одинаковой).

В остальных играх ЛК боснийцы были не так хороши — одержали только две победы, одна из которых пришлась на домашний матч с гибралтарским «Линкольном» (5:0) — там терять очки уж никак было нельзя. На общем этапе «Зриньски» всухую проиграл «Майнцу» (0:1), киевскому «Динамо» (0:6) и «Ракуву» (0:1), а сейчас ещё и в домашнем чемпионате забуксовал, выиграв всего трижды за 8 последних туров и отстав от лидера уже на 6 очков. Впрочем, если команда из Боснии сумеет пройти «Кристал Пэлас» — болельщики точно всё простят.

