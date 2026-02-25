Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему был против перехода нападающего команды Педро в один из клубов Саудовской Аравии.

Педро — игрок «Зенита» globallookpress.com

«Почему прошлым летом я был против продажи Педро в Саудовскую Аравию? Нет замены. Для того чтобы игрок уходил и мы не становились слабее, нам нужно находить адекватную замену и Педро.

Как он проводит этот сезон, я думаю, он один из лидеров, один из наиболее важных игроков в сегодняшнем составе нашей команды», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале «Зенита».

В нынешнем сезоне Педро провел за «сине-бело-голубых» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.