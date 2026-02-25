В преддверии ответного поединка плей-офф Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой » в столице Испании вспыхнул очередной скандал, связанный с Джанлукой Престианни. Молодой аргентинец оказался в центре внимания ещё до начала игры.

Джанлука Престианни globallookpress.com

Когда делегация «Бенфики» прибыла в Мадрид и разместилась в гостинице, у здания собрались поклонники «Реала». Несколько человек из толпы адресовали футболисту оскорбительные реплики. Ситуация получила дополнительный резонанс из-за событий, произошедших в первой встрече команд.

Ранее УЕФА начал дисциплинарную проверку в отношении Престианни. Причиной стали подозрения, что во время предыдущего матча он позволил себе некорректные высказывания в адрес Винисиуса Жуниора. В телетрансляции попал эпизод, где игрок прикрывает рот футболкой, из-за чего однозначно установить содержание сказанного оказалось затруднительно. Разбирательство продолжается.

Ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой» начнется в Мадриде 25 февраля в 23:00 мск. В первой встрече «сливочные» победили 1:0.