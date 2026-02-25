Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино поделился мнением о победе своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (4:1).

Раффаэле Палладино — главный тренер «Аталанты» globallookpress.com

«Этот матч войдет в историю не только Бергамо, останется не только в памяти фанатов "Аталанты", но и в истории итальянского футбола. Мы совершили камбэк, который войдет в историю футбола. Мы счастливы.

Это был, пожалуй, лучший матч с тех пор, как я пришел в команду, и он останется в моей памяти навсегда. Клуб заслужил эти приятные эмоции.

Я слышал много комментариев насчет итальянского футбола, и нередко не очень приятных. Я считаю, что итальянский футбол нуждается в защите, особенно внутри страны. Мы слишком критичны, когда дела складываются не лучшим образом. Надо быть немного конструктивнее, позитивнее, и сегодня мы это подтвердили.

Наверное, сегодня в нас не верил никто, и именно об этом я говорил команде: это был потрясающий камбэк, который изменит мнение всех, кто в нас не верил», — сказал Палладино на пресс-конференции после матча.

По итогам двух встреч «Аталанта» (0:2 и 4:1) пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Боруссия» Д завершила свое выступление на турнире.