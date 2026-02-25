«Аталанта» одержала победу над дортмундской «Боруссией» (4:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
В составе итальянской команды голы записали на свой счет Джанлука Скамакка на 5-й минуте, Давиде Дзаппакоста на 45-й минуте, Марио Пашалич на 57-й и Лазар Самарджич на 90+8-й минуте с пенальти.
Единственный гол у «Боруссии» забил Карим Адейеми на 75-й минуте.
Результат матча
АталантаБергамо4:1Боруссия ДДортмунд
1:0 Джанлука Скамакка 5' 2:0 Давиде Дзаппакоста 45' 3:0 Марио Пашалич 57' 3:1 Карим Адейеми 75' 4:1 Лазар Самарджич 90+8' пен.
Аталанта: Марко Карнесекки, Джорджио Скальвини (Берат Джимсити 77'), Исак Хин, Зеад Колашинац (Онест Аанор 73'), Давиде Дзаппакоста, Лоренцо Бернаскони, Мартен де Рон, Марио Пашалич, Лазар Самарджич, Никола Залевский (Камал Дин Сулемана 85'), Джанлука Скамакка (Никола Крстович 72')
Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон (Карим Адейеми 70'), Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Феликс Нмеча, Эмре Джан, Серу Гирасси, Юлиан Брандт (Карни Чуквуэмека 60'), Максимилиан Байер (Фабиу Силва 60'), Джоб Беллингем (Ян Коуту 70')
Жёлтые карточки: Исак Хин 69' — Рами Бенсебаини 13', Эмре Джан 53', Фабиу Силва 69'
Красные карточки: Рами Бенсебаини 90+7' (Боруссия Д), Нико Шлоттербек 90+7' (Боруссия Д)
По сумме двух встреч (0:2 и 4:1) «Аталанта» пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила свое выступление на турнире.