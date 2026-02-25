«Аталанта» одержала победу над дортмундской «Боруссией» (4:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе итальянской команды голы записали на свой счет Джанлука Скамакка на 5-й минуте, Давиде Дзаппакоста на 45-й минуте, Марио Пашалич на 57-й и Лазар Самарджич на 90+8-й минуте с пенальти.

Единственный гол у «Боруссии» забил Карим Адейеми на 75-й минуте.

Результат матча Аталанта Бергамо 4:1 Боруссия Д Дортмунд 1:0 Джанлука Скамакка 5' 2:0 Давиде Дзаппакоста 45' 3:0 Марио Пашалич 57' 3:1 Карим Адейеми 75' 4:1 Лазар Самарджич 90+8' пен. Аталанта: Марко Карнесекки, Джорджио Скальвини ( Берат Джимсити 77' ), Исак Хин, Зеад Колашинац ( Онест Аанор 73' ), Давиде Дзаппакоста, Лоренцо Бернаскони, Мартен де Рон, Марио Пашалич, Лазар Самарджич, Никола Залевский ( Камал Дин Сулемана 85' ), Джанлука Скамакка ( Никола Крстович 72' ) Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон ( Карим Адейеми 70' ), Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Феликс Нмеча, Эмре Джан, Серу Гирасси, Юлиан Брандт ( Карни Чуквуэмека 60' ), Максимилиан Байер ( Фабиу Силва 60' ), Джоб Беллингем ( Ян Коуту 70' ) Жёлтые карточки: Исак Хин 69' — Рами Бенсебаини 13', Эмре Джан 53', Фабиу Силва 69' Красные карточки: Рами Бенсебаини 90+7' (Боруссия Д), Нико Шлоттербек 90+7' (Боруссия Д)

Статистика матча 8 Удары в створ 4 4 Удары мимо 2 44 Владение мячом 56 5 Угловые удары 1 2 Офсайды 2 17 Фолы 10

По сумме двух встреч (0:2 и 4:1) «Аталанта» пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила свое выступление на турнире.