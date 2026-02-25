Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Раффаэле Палладино globallookpress.com

«Это будет трудная миссия. Это знаем, но отдадим все силы. Мы должны играть качественно и верить как в свой стиль футбола, так и в самих себя. Хочу видеть, как мы давим с первой и до последней минуты. Счёт 0:2 трудно отыграть, но за 90 минут или более мы можем попытаться создать несколько моментов. Нужно действовать остро и максимально использовать тот факт, что за нашими спинами 20 000 болельщиков», — приводит слова Палладино пресс-служба УЕФА.

Матч между командами начнется в 20:45 по Москве сегодня, 25 февраля. Первая встреча завершилась победой «Боруссии» со счетом 2:0.