Защитник «Зенита» Нино высказался о том, почему его нужно вернуться в Бразилию.

«Скажу так: я знаю, что очень по-хорошему уезжал из Бразилии — мой переход в "Зенит" прошел в позитивном ключе. У меня остались прекрасные отношения с моим прежним клубом "Флуминенсе". Также знаю, что и у него, и у других бразильских клубов может сохраняться интерес ко мне, чтобы однажды заключить контракт.

К тому же есть ощущение, что моему сыну, у которого синдром Дауна, в определенных случаях было бы лучше и полезнее, чтобы вся семья находилась в сборе. Чтобы сын, в том числе для лучшего развития, был под вниманием всех близких», — приводит слова Нино «Матч ТВ».

Нино выступает за «Зенит» с января 2024 года. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2028 года.