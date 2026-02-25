Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил, как сделал предложение руки и сердца своей супруге Антонелле Роккуццо.

Лионель Месси globallookpress.com

«Мы уже много лет были вместе, у нас уже подрастали Тьяго и Матео. Как-то раз в Барселоне мы пошли поужинать, а после остались в отеле — там я и сделал ей предложение.

В каком-то смысле это было неизбежно, просто пришло время. Это было романтично, но в то же время из серии "назначай дату", потому что все и так к этому шло», — цитирует Месси Infobae.

Месси и Антонелла отгуляли свадьбу в 2017 году. Мероприятие состоялось в их родном городе Росарио (Аргентина).