Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Спартака» Александра Максименко в первой половине нынешнего сезона.

Александр Максименко — голкипер «Спартака» globallookpress.com

«Сейчас не такой удачный период у Саши (Максименко). Ему предъявляют, что он не выручает. Уровень надежности вратаря — количество ошибок. Чем меньше ошибается, тем выше уровень. Если выручает, то он топ‑уровень. Максименко все же единственный, кто четыре матча за сборную сыграл на ноль.

Главный критерий для отъезда в Европу — возраст, ведь клубы хотят зарабатывать. У Максименко все сходится по всем критериям. Время же Станислава (Агкацева) еще придет. Он очень силен психологически и ментально.

С каждым вратарем интересно, они все разные. Уже одно то, что они в РПЛ, говорит, что эти люди неслучайные в футболе, что они уже чего‑то добились», — сказал Кафанов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Максименко провел за «Спартак» 18 матчей в рамках РПЛ, в которых пропустил 23 гола.