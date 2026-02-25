В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Интер» в родных стенах уступил «Буде-Глимту» со счетом 1:2.

Никита Хайкин globallookpress.com

Открыли счет в этой игре норвежцы на 58-й минуте благодаря голу Йенса Хауге, а Хакон Эвьен смог удвоить преимущество гостей на 72-й минуте.

Миланцы смогли ответить на это только голом престижа Алессандро Бастони.

Отметим, что в составе «Буде-Глимта» весь матч провел российский вратарь Никита Хайкин.

Результат матча Интер Милан 1:2 Будё-Глимт Будё 0:1 Йенс Хёуге 58' 0:2 Хокон Эвьен 72' 1:2 Алессандро Бастони 77' Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк ( Дензел Дюмфрис 81' ), Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Федерико Димарко ( Карлос Аугусто 81' ), Давиде Фраттези ( Анди Диуф 62' ), Пётр Зелиньски ( Анж-Йоан Бонни 62' ), Николо Барелла, Луис Энрике ( Petar Sucic 62' ), Маркус Тюрам, Франческо Пио Эспозито Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан, Йостейн Гундерсен, Один Бьортуфт, Оле Дидрик Бломберг ( Андреас Хельмерсен 77' ), Сондре Фет, Патрик Берг, Фредрик Шёвольд, Йенс Хёуге, Каспер Хёг ( Исак Дюбвик Мяяття 77' ), Хокон Эвьен ( Ульрик Салтнес 82' ) Жёлтая карточка: Йостейн Гундерсен 67' (Будё-Глимт)

Статистика матча 6 Удары в створ 5 15 Удары мимо 1 71 Владение мячом 29 16 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 9 Фолы 8

По сумме две встреч «Буде-Глимт» одержал победу с результатом 5:2 и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.