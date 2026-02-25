В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Интер» в родных стенах уступил «Буде-Глимту» со счетом 1:2.
Открыли счет в этой игре норвежцы на 58-й минуте благодаря голу Йенса Хауге, а Хакон Эвьен смог удвоить преимущество гостей на 72-й минуте.
Миланцы смогли ответить на это только голом престижа Алессандро Бастони.
Отметим, что в составе «Буде-Глимта» весь матч провел российский вратарь Никита Хайкин.
Результат матча
ИнтерМилан1:2Будё-ГлимтБудё
0:1 Йенс Хёуге 58' 0:2 Хокон Эвьен 72' 1:2 Алессандро Бастони 77'
Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк (Дензел Дюмфрис 81'), Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Федерико Димарко (Карлос Аугусто 81'), Давиде Фраттези (Анди Диуф 62'), Пётр Зелиньски (Анж-Йоан Бонни 62'), Николо Барелла, Луис Энрике (Petar Sucic 62'), Маркус Тюрам, Франческо Пио Эспозито
Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан, Йостейн Гундерсен, Один Бьортуфт, Оле Дидрик Бломберг (Андреас Хельмерсен 77'), Сондре Фет, Патрик Берг, Фредрик Шёвольд, Йенс Хёуге, Каспер Хёг (Исак Дюбвик Мяяття 77'), Хокон Эвьен (Ульрик Салтнес 82')
Жёлтая карточка: Йостейн Гундерсен 67' (Будё-Глимт)
По сумме две встреч «Буде-Глимт» одержал победу с результатом 5:2 и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.