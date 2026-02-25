«Манчестер Юнайтед» совместно с другими клубами Премьер-лиги следит за ситуацией вокруг Моргана Гиббс-Уайта в «Ноттингем Форест», как сообщает Daily Mail.

«Юнайтед», также заинтересованный в его одноклубнике Эллиоте Андерсоне, входит в число команд, которые могут извлечь выгоду из возможного вылета «Ноттингема» из АПЛ в этом сезоне.

Гиббс-Уайт, способный играть на позиции «десятки» и на флангах, имеет в контракте пункт об отступных. Этот контракт был подписан после того, как «Тоттенхэм» не смог приобрести его за 60 миллионов фунтов в прошлом году.

Владелец «Форест» Эвангелос Маринакис убедил 26-летнего игрока сборной Англии подписать новое соглашение, предложив ему зарплату, сопоставимую с доходами новых игроков «Юнайтед» — Матеуса Куньи, Брайана Мбемо и Бенджамина Шешко — около 150 000 фунтов в неделю.