Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев высказался про зимние сборы команды.

«Насколько я знаю, всё запланированное тренерским штабом на сборах было выполнено. Однако этот вопрос лучше адресовать главному тренеру. Но, думаю, всю запланированную работу выполнили. Что касается трансферной кампании, то ответ мы получим во второй части чемпионата. По позициям всё запланированное выполнили», — сказал Газзаев «Чемпионату».

После 18 туров «Ахмат» набрал 22 очка и идет на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.