Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин назвал главных фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ.

Матвей Кисляк (ЦСКА) globallookpress.com

«Кто фаворит? Повторюсь, ЦСКА надо упомянуть.»Краснодар«, к сожалению, та нестабильность, которую они показывают в чемпионате, позволяет сомневаться, что они придут опять, как в прошлом году, к золотым медалям.»Зенит« — среди прежних лидеров. Думаю, три команды — ЦСКА, "Краснодар" и "Зенит" — с наибольшей вероятностью могут претендовать на золото.»Спартак« каждый год заявляет, но 20 лет одно и то же.»Локомотив« хоть и объявил, что будет бороться за золотые медали, вряд ли сможет», — цитирует Заварзина «Советский спорт».

«Краснодар» лидирует в РПЛ, набрав 40 очков за 18 туров. «Зенит» (39) — второй, ЦСКА (36) — четвертый.