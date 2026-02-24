Пресс-служба футбольного клуба «Урал» объявила о том, что правый защитник Гонсалу Мигел перешел в армянский «Пюник» на условиях аренды до конца текущего сезона.

Гонсалу Мигел globallookpress.com

«22-летний португальский футболист Гонсалу Мигел продолжит свою карьеру в ереванском клубе "Пюник" до конца сезона 2025/2026. Желаем ему успешной игры и ярких достижений в чемпионате Армении!» — говорится в заявлении екатеринбургского клуба.

Мигел присоединился к «Уралу» летом 2025 года после того, как покинул португальскую «Боавишту». За российскую команду он провел восемь матчей.