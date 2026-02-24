Бывший нападающий Роман Павлюченко прокомментировал проблемы нынешнего «Спартака».

Роман Павлюченко globallookpress.com

«Я всё время говорил: у нас принято, когда команда не может что-то выиграть, виноват тренер. Потому что игроков ты не уберёшь, убирают тренера. Скажу честно, некоторые футболисты в "Спартаке" сегодня не соответствуют тому уровню, который хотят видеть от клуба. Чтобы команда боролась за чемпионство. Мне кажется, что уровень футболистов не соответствует уровню Спартака», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» по итогам первой части сезона располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.