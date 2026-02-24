Английский «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ноттингем Форест» Ибраиму Сангаре, сообщает GiveMeSport. Руководство манкунианцев впечатлено игрой 28-летнего ивуарийца и рассматривает возможность его приобретения в летнее трансферное окно.

В «МЮ» видят в Сангаре потенциальную замену Каземиро, который, как ожидается, покинет команду после завершения контракта.

Сангаре выступает за «Ноттингем Форест» с 2024 года, куда перешёл из «ПСВ». В текущем сезоне футболист провёл 29 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее «МЮ» в рамках АПЛ в гостях обыграл «Эвертон» со счетом 1:0.