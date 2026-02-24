Французский форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Северной Америке.

Антуан Гризманн globallookpress.com

По информации The Athletic, 34-летним нападающим интересуется клуб МЛС «Орландо Сити». Американская команда рассчитывает подписать контракт с игроком уже в марте. Сообщается, что генеральный менеджер «Орландо» недавно был замечен в Испании, что связывают с возможными переговорами.

Сам Гризманн не против варианта с переездом в США. Француз давно проявляет интерес к американскому спорту и регулярно посещает матчи НБА.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провёл 22 матча и забил шесть мячей. Ранее он выступал за «Барселону» и «Реал Сосьедад».