Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о своих ожиданиях от предстоящего ответного матча с «Монако» в рамках стыкового раунда Лиги чемпионов.

Луис Энрике globallookpress.com

«Мы не собираемся защищать результат — есть только матч, который нужно выиграть. Важно правильно управлять ключевыми эпизодами, сохранять баланс, контролировать мяч и так же агрессивно прессинговать без него. Лучший подход — выйти на поле, как будто это наша первая встреча», — цитирует Энрике клубная пресс-служба.

Напомним, что первая игра между командами завершилась со счетом 3:2 в пользу «ПСЖ». Ответный матч состоится 25 февраля в 23:00 по московскому времени на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.