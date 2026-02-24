Президент «Бенфики» Руй Кошта высказался о скандале, связанном с обвинениями в расизме в адрес полузащитника его команды Джанлуки Престианни и вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

Руй Кошта globallookpress.com

Конфликт вспыхнул во время первого стыкового матча за выход в Лигу чемпионов. Винисиус заявил судье Франсуа Летексье, что Джанлука оскорбил его, используя расистское слово. В ответ на это УЕФА временно отстранил Престианни от соревнований.

«Мы подали апелляцию, так как считаем, что вина не доказана. Я полностью доверяю своему игроку. Престианни обвиняют в расистских высказываниях, но я уверен, что это не соответствует действительности. Я ожидал более строгого решения, но в итоге нашему игроку дали только временную дисквалификацию», — сказал Кошта в интервью Record.