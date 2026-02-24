Патрик Берг, полузащитник норвежского клуба «Буде-Глимт», выразил свои эмоции от участия в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26.

Патрик Берг globallookpress.com

«Всю свою карьеру я мечтал сыграть в Лиге чемпионов. Для меня и моей семьи это невероятная возможность. Мы очень рады путешествовать по крупным городам, выступать на самых больших стадионах и соревноваться с лучшими командами и игроками», — отметил Берг на официальном сайте УЕФА.

24 февраля «Буде-Глимт» встретится с «Интером» в ответном стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов. В первой игре, прошедшей дома, норвежский клуб одержал победу со счетом 3:1.