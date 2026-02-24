Звёздный французский форвард «Аль-Хиляля» Карим Бензема получил травму и может пропустить ближайшие матчи чемпионата Саудовской Аравии.

Карим Бензема globallookpress.com

По информации пресс-службы клуба, у 38-летнего футболиста после одной из тренировок диагностирована травма приводящей мышцы бедра. В ближайшее время Бензема пройдёт медицинское обследование, по результатам которого станет ясно, на какой срок он выбыл из строя. В предстоящем поединке национального чемпионата с «Аль-Таавуном» форвард, скорее всего, не примет участия.

Напомним, что этой зимой Бензема перешёл из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль». В составе нового клуба он уже провёл три матча в чемпионате Саудовской Аравии, забив три гола и оформив одну результативную передачу.