«Алавес» располагается на 14-й позиции в таблице Примеры с 27-ю баллами в активе. «Жирона» — на 11-й строчке с 30-ю баллами.

У «Жироны» отличились Владислав Ванат на 31-й минуте и Виктор Цыганков на 73-й минуте.

В составе хозяев дубль оформил Лукас Бойе , отличившись на 5-й и 89-й минутах встречи.

«Алавес» сыграл вничью с «Жироной» (2:2) в матче 25-го тура испанской Примеры.

