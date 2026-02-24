«Алавес» сыграл вничью с «Жироной» (2:2) в матче 25-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев дубль оформил Лукас Бойе, отличившись на 5-й и 89-й минутах встречи.
У «Жироны» отличились Владислав Ванат на 31-й минуте и Виктор Цыганков на 73-й минуте.
Результат матча
АлавесВитория2:2ЖиронаЖирона
1:0 Лукас Бое 5' 1:1 Владислав Ванат 31' 1:2 Виктор Цыганков 73' 2:2 Лукас Бое 89'
Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Теналья, Виктор Парада, Юссеф Энрикес, Пабло Ибаньес (Денис Суарес 76'), Антонио Бланко (Андер Гевара 88'), Карлос Аленья (Aitor Manas 88'), Тони Мартинес, Лукас Бое, Angel Perez
Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Дейли Блинд, Витор Рейс, Хьюго Ринкон, Тома Лемар (Франсиско Пейнадо 61'), Виктор Цыганков (Кристиан Стуани 84'), Иван Мартин (Клаудио Эчеверри 61'), Аксель Витсель, Владислав Ванат (Аззедин Унаи 68'), Бриан Хиль (Алехандро Франсес 84')
Жёлтые карточки: Тони Мартинес 11', Юссеф Энрикес 49' — Клаудио Эчеверри 76', Франсиско Пейнадо 84'
«Алавес» располагается на 14-й позиции в таблице Примеры с 27-ю баллами в активе. «Жирона» — на 11-й строчке с 30-ю баллами.