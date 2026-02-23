Товарищеский матч между московским «Спартаком» и казахстанским «Елимаем» завершился победой российской команды со счетом 2:1.

Манфред Угальде globallookpress.com

Первый гол в игре забил нападающий «Елимая» Айбар Жаксылыков на 40-й минуте. Ответный мяч на 48-й минуте после углового головой отправил в ворота Антон Заболотный из «Спартака». На 78-й минуте Манфред Угальде, также представляющий красно-белых, вывел свою команду вперед, решив исход матча.

По итогам первой части сезона в Российской Премьер-Лиге «Спартак» набрал 29 очков в 18 матчах и занимает шестое место. Лидером турнирной таблицы является «Краснодар» с 40 очками.